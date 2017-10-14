الفجيرة يواجه مصفوت بطموح التأهل إلى دور الـ 16

الفجيرة (الاتحاد)

تستكمل في الساعة الخامسة مساء اليوم، مباريات الجولة الرابعة، من التصفيات التمهيدية للكأس، بإقامة 3 مباريات، ضمن المجموعة الأولى، حيث يستضيف العروبة ثالث الترتيب «4 نقاط»، الذيد صاحب المركز الثاني «6 نقاط»، على استاد خليفة بن زايد في مربح، كما يحل الحمرية ضيفاً على مسافي، باستاد الحمرية، ويلتقي مصفوت مع الفجيرة متصدر المجموعة «9 نقاط».

ويأمل الأسطورة مارادونا مدرب الفجيرة في حسم بطاقة التأهل الأولى إلى دور 16 للكأس، في حالة الفوز على مصفوت، حيث يصل «الذئاب» إلى «النقطة 12»، مما يعني صدارته للمجموعة وتأهله المباشر، ليكون أول الصاعدين إلى هذا الدور، حيث يتفوق على الذيد «الوصيف» بفارق المواجهة بينهما.

ويدفع مارادونا بقوته الهجومية الضاربة، وسجل لاعبوه 6 أهداف في 3 مباريات، كما أنه يحتفظ بنظافة شباكه، كأقوى دفاعات المسابقة، وفي المقابل فإن مصفوت يحاول نفض غبار التعادل الأخير أمام العروبة، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، ورفع رصيده إلى النقطة السابعة ويدخل في أجواء المنافسة.

وفي لقاء صعب، يحل الذيد وصيف المجموعة «6 نقاط» ضيفاً على العروبة الثالث برصيد 4 نقاط في مواجهة مرتقبة، لتعزيز «الوصافة» وفي حال الفوز يرفع الذيد رصيده إلى النقطة التاسعة، مطارداً للفجيرة، وفوز العروبة يدفع به إلى المركز الثاني بـ 7 نقاط.

ويعزز العروبة قوته في هذه الجولة بالمهاجم الأردني أحمد سمير، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، كما أنه ضم الحارس المخضرم وليد سالم من العين، وهو صاحب تجربة ميدانية كبيرة، فيما يتسلح الذيد بوجود بالمهاجم بابا ويجو، وطموحات المدرب الوطني محمد الطنيجي، وفي ختام المواجهات، يتقابل مسافي مع الحمرية، في مباراة مهمة للفريقين، يتطلع من خلالها الضيف للفوز والوصول إلى النقطة 6 فيما يتمنى مسافي إضافة أول نقاط إلى رصيده «الصفري».