دبا الحصن يقبض على «النمور» ويخلط أوراق المجموعة الثانية

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أحال دبا الحصن أوراق حسم المجوعة الثانية إلى الجولة الخامسة والأخيرة، بعدما أشعل المجموعة، بفوز ثمين على اتحاد كلباء المتصدر بهدفين لهدف، في اللقاء المثير مساء أمس ضمن الجولة الرابعة من التصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليتجرع «النمور» الخسارة الأولى في التصفيات، ويتجمد رصيده عند «النقطة التاسعة»، ويحقق دبا الحصن أول 3 نقاط في أول حالة فوز له، بعد هزائمه الثلاث في الجولات الماضية.

وحقق بني ياس فوزاً مستحقا في اللقاء الثاني، ضمن مباريات المجموعة، بتغلبه على العربي 2 - صفر، في استاد الشامخة، ليرفع رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز الثاني بفارق المواجهات أمام اتحاد كلباء.

وعاد خورفكان بفوز غالٍ على رأس الخيمة 4 - 2 ليصل إلى «النقطة التاسعة»، ويدخل في صراع المنافسة على صدارة المجموعة.

وبالعودة للقاء الساخن بين دبا الحصن واتحاد كلباء، حيث تقدم الضيوف بهدف عن طريق المدافع يعقوب حسن في الدقيقة 11، لينجح دبا الحصن في إدراك التعادل بعد ثوان عن طريق البرازيلي أليكسندر لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وخلال الشوط الثاني حاول الضيوف أن يحسموا المباراة، وسنحت لهم عدد من الفرص الخطيرة أمام مرمى دبا الحصن، لكن البرازيلي أليكسندر يعود لممارسة هوايته في التسجيل، ويقود فريقه إلى الفوز الأول بالهدف الثاني في الدقيقة 89.

وفي الشامخة، نجح «السماوي» في عبور العربي بهدفين، خلال الشوط الثاني، عن طريق حبوش صالح وصالح المنهالي، ليتقدم بني ياس إلى النقطة التاسعة مزاحماً على الصدارة برصيد 9 نقاط.

وحقق خورفكان ما أراد من لقاء رأس الخيمة بالفوز الكبير الذي حققه بنتيجة 4 - 2، عن طريق مدافع رأس الخيمة في مرماه خالد آل علي، ونجح منذر أبوعمارة في تسجيل الهدف الثاني، ويضيف حسن الحيايي الهدف الثالث، ويختتم سلطان الحفيتي أهداف فريقه، فيما سجل هدفي رأس الخيمة عيسى المرزوقي والبرازيلي فيليب سانتوس.