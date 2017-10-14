التتويج يكتب ختام «عربية السنوكر»

دبي (الاتحاد)

يسدل مساء اليوم الستار على منافسات النسخة الـ12 للبطولة العربية للسنوكر، التي أقيمت تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، واستضافتها دبي بمقر نادي الاتحاد، بمشاركة 10 منتخبات هي الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، مصر، الأردن، اليمن، ليبيا، فلسطين، العراق وسوريا، وجرت المنافسات في 5 مسابقات هي الفردي، فردي 6 كرات، الفرق، الماستر فوق 40 وفئة الشباب.

ويتم تتويج الفائزين، وتسليم الجوائز في احتفال خاص بمقر فندق البطولة «ملينيوم بلازا» مساء اليوم. ودافع منتخبنا خلال البطولة بقوة عن زعامته للعبة، وعن لقبه الذي احرزه في الأردن، حيث حصل على أول ميداليتين ذهبيتين في الفرق عبر محمد الجوكر وعبد الرحمن الشامسي، ثم ذهبية في «الماسترز» عبر المصنف الأول محمد شهاب، بالإضافة لعدد من الميداليات الفضية والبرونزية.

وضمت قائمة المنتخب 10 لاعبين هم، محمد شهاب، محمد الجوكر، عيسى السيد، خالد الكمالي، عبد الرحمن الشامسي، عبدالله العطار، بدر المهيري، أحمد شهاب، وسهيل مروان وراشد عبدالله.