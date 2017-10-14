شرطة أبوظبي تكرّم الفائزين بدرع «القائد العام»

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، القطاعات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى ببطولة درع القائد العام للألعاب الرياضية 2017-2018، وذلك بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، ومديري القطاعات.

وشمل التكريم 4 قطاعات هي، الأمن والمنافذ، الحاصل على المركز الأول في المجموع العام ببطولة السباحة، والأمن الجنائي، الفائز ببطولة سباق الطريق رجال، وقطاع المهام الخاصة، الفائز ببطولة ألعاب القوى، والموارد البشرية بطل سباق المشي سيدات.

وهنأ الرميثي المكرمين، مثمناً دعم القيادة الرشيدة للخطط والبرامج الرياضية، معرباً عن تفاؤله بالموسم الرياضي الجديد، والنجاح الذي ستحققه الفرق في المشاركات الداخلية والخارجية.

وأكد أهمية الرياضة بأنواعها كافة باعتبارها من أهم عناصر الإعداد البدني والذهني والنفسي لعناصر الشرطة وإبراز قدراتهم على حسن الأداء والكفاءة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وكان فريق قطاع الموارد البشرية قد حقق المركز الأول ببطولة سباق المشي للسيدات، حيث تصدر في المجموع العام لمسافة 4 كم، فيما حلّ قطاع «شؤون الأمن والمنافذ» ثانياً، وقطاع المالية والخدمات ثالثاً.

ونظم البطولة قطاع الموارد البشرية، على كورنيش أبوظبي، ضمن الخطة السنوية للموسم الرياضي 2017-2018 لدرع معالي «القائد العام» للألعاب الرياضية.

وتوج العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات، الفائزين بحضور العقيد محمد المهيري مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، والعقيد منصور الهاشمي نائب مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، والمقدم علي شنين الحساني نائب مدير مديرية ق7.

وتجسد البطولة حرص مركز التربية الرياضية الشرطية على توفير وتهيئة بيئة رياضية محفزة ومشجعة، تُسعد العاملين، وتُعزّز الوعي بأهمية النشاط الرياضي البدني لحياة صحية مستديمة، وتشكل هذه المسابقات عاملاً مهماً في مسيرة دعم الحركة الرياضية والبدنية للسيدات، والمحافظة على مستويات عالية من الكفاءة النفسية والصحية.