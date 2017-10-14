ماسكيرانو يعتزل اللعب الدولي بعد المونديال

بوينس ايرس (رويترز)

قال خافيير ماسكيرانو مدافع الأرجنتين، إنه سيعتزل اللعب الدولي بعد نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأكد ماسكيرانو «النهاية ستكون في روسيا لن ألعب دوليا بعد ذلك». وفازت الأرجنتين 3-1 على فنزويلا يوم الثلاثاء لتضمن التأهل إلى النهائيات، بعد أداء متواضع في تصفيات أميركا الجنوبية.

وخسرت الأرجنتين، الفائزة باللقب مرتين، أمام ألمانيا بعد وقت إضافي في نهائي 2014 في البرازيل كما خسرت في نهائي كأس كوبا أميركا في 2015 و2016. لكنها عانت في التصفيات واحتاجت إلى ثلاثة أهداف من ليونيل ميسي في اخر مباراة لتتأهل إلى روسيا.

وقال مدافع برشلونة، البالغ عمره 33 عاما، إن الفوز بلقب كبير مع بلاده هو أحد آخر الطموحات التي تجعله يواصل اللعب.

وأضاف «ليس لدي الكثير من الأهداف في حياتي لتحقيقها. اللعب في كأس العالم والوصول إلى النهائي هو أحد هذه الأشياء».