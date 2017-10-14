سيتي يتطلع للفوز أمام ستوك

لندن (د ب أ)

يسعى مانشستر سيتي للحفاظ على صدارته عندما يستضيف ستوك سيتي اليوم في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لاسيما بعدما تعززت صفوفه بالعودة المفاجئة لنجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، الذي تعافى في وقت أسرع بكثير مما كان متوقعاً بعد تعرضه لحادث سير في 29 سبتمبر الماضي.

وكان من المتوقع أن يبتعد أجويرو عن الملاعب لمدة ستة أسابيع على الأقل، لكنه عاد إلى التدريبات مؤخرا، غير أن مشاركته أمام ليفربول مازالت محل شك.

ويأمل مشجعو سيتي الذي يبحث عن فوز ثالث في دوري الأبطال الثلاثاء أمام ضيفه نابولي الايطالي، في عودة هدافهم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو الغائب منذ نهاية الشهر الماضي، بعد تعرضه لحادث في أمستردام أدى إلى كسر في ضلعه.

أجويرو الذي يقف على بعد هدف من معادلة الرقم القياسي في النادي المسجل باسم اريك بروك بين 1928 و1939 (176 هدفا)، اقترح طبيبه في المنتخب الأرجنتيني دوناتو فيلاني أن يخلد إلى الراحة لمدة ستة أسابيع بعد الحادث، بيد أنه عاود التمارين الخفيفة الثلاثاء الماضي.