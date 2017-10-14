الإيطالي زاكيروني الأقرب والأنسب لقيادة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

أصبح الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني الأسبق للمنتخب الياباني، وصاحب لقب كأس آسيا 2011، الخيار الأنسب والأقرب لكرة الإمارات، من واقع تمتعه بالعديد من الشروط التي حددتها لجنة ترشيحات مدرب المنتخب الوطني، بقيادة عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة دوري المحترفين، فضلاً عن تأهل المنتخبات التي يقودها المرشحون الآخرون في القائمة التي استقر عليها اتحاد الكرة في اجتماعه الأسبوع الماضي، وهم الأرجنتيني جاريكا مدرب بيرو، والكولومبي لويس بينتو، مدرب هندوراس، وكلاهما وصل إلى الملحق الأخير في السباق إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، ما يعني صعوبة التفاوض معهما الآن، أو الانتظار إلى ما بعد انتهاء التصفيات خلال نوفمبر المقبل، وهذا الخيار لا يفضله الاتحاد حالياً، في ظل ضرورة الاستقرار على مدرب، يتمتع بشروط كافية لقيادة المنتخب وبدء وضع رؤيته، لإعداد «الأبيض» للمرحلة المقبلة والمنافسة على لقب آسيا 2019 بالإمارات.

وتتجه النية لفتح قنوات الاتصال مع مدير أعمال المدرب الإيطالي للاتفاق على الأمور كافة، والمتعلقة بالعرض الإماراتي، خاصة أن المدرب صرح في أكثر من وسيلة إعلامية إيطالية ترحيبه بالعرض، والعودة إلى المنافسة مجدداً في نهائيات كأس آسيا.

ويبدو أن تمتع زاكيروني بخبرة كبيرة في آسيا، جعله الخيار الأنسب لقيادة منتخبنا، خاصة بعد أن تأكدت اللجنة من متابعة زاكيروني للكرة الآسيوية بشكل عام، والإماراتية على وجه التحديد، وتفيد المتابعات أن اللجنة فوجئت بما يملكه زاكيروني من معلومات عن منتخب الإمارات ولاعبيه ودوري الخليج العربي، وإيجابيات وسلبيات الكرة الإماراتية، التي يتابعها كما يتابع كرة القدم الآسيوية، وسبق أن تولى مهمة تحليل الأداء الفني لكأس آسيا 2015 بأستراليا التي حل فيها منتخبنا الوطني ثالثاً.

كما يتمتع زاكيروني بـ «الكاريزما» والكفاءة الفنية، والقدرة على فرض شخصيته القوية على اللاعبين، والانضباط والالتزام داخل المعسكر، بالإضافة إلى السيطرة على النجوم، حيث إنه مدرب لا تنقصه الشهرة أو الإنجازات، يضاف إلى ذلك إجادته في اختيار المواهب، وهو ما جعل الاتحاد الإيطالي يستعين به لتحليل أداء «الآزوري»، نظراً لخبراته الواسعة الممتدة لأكثر من 25 عاماً، في مجال التدريب داخل إيطاليا وحدها، وبالإضافة إلى تحليل مباريات المنتخب والدوري الإيطالي، لبعض القنوات الرياضية المحلية خلال السنوات الأخيرة، ويملك المدرب الملقب بـ «الثعلب الإيطالي»، كفاءة تدريبية عالية، مكنته من إحداث نقلة في الفرق التي يتولى قيادتها.