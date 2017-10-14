النصر ودبا الفجيرة «الحوار المتكافئ» على «مائدة المتشابهات»!

وليد فاروق (دبي)

يحمل النصر ودبا الفجيرة على عاتقهما تأكيد جدارتهما وطموحهما في دوري الخليج العربي هذا الموسم، بوصفهما أول فريقين ينجحان في الفوز على الجزيرة حامل اللقب، والبداية لـ «النواخذة» بهدف في الجولة الثانية، قبل أن يحقق «العميد» فوزاً عريضاً قوامه 4 - 2، في الجولة الثالثة.

واللافت للنظر أن الخسارة الوحيدة التي مني بها الفريقان جاءت أمام المنافس نفسه، وهو الوحدة، خسر دبا الفجيرة بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، والنصر 1 - 2 في الجولة الثانية.

ورغم الفوارق التي تصب في مصلحة «الأزرق»، إلا أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء، والعبرة فيها بالنتائج، بدليل أن دبا الفجيرة، يخوض المباراة برصيد 6 نقاط، من فوزه في مباراتين على الجزيرة وعجمان، والخسارة من الوحدة، وفي المقابل يخوض «العميد»، وفي جعبته 4 نقاط فقط من تعادل من الشارقة وخسارة من الوحدة وفوز على الجزيرة.

وعلى مدار تاريخ لقاءات الفريقين سابقاً، فإن فوز النصر أو تعادل الفريقين «سمة سائدة» لنتائجهما، ولم يسبق لدبا الفجيرة التفوق على «العميد»، علماً أن آخر مواجهتين انتهتا بالتعادل.