عجمان والعين تفوق «الزعيم» دليل «الفوارق الشاسعة»!

عماد النمر (عجمان)
على الرغم من أن «الساحرة المستديرة» لا تعترف بالأحكام المسبقة، إلا أن لقاء اليوم بين عجمان والعين يندرج تحت بند «الفوارق الكبيرة»، ومع ذلك يعد الفوز طموحاً مشتركاً بين الفريقين، وإن اختلفت الدوافع، ويحاول «البرتقالي» تدارك الأمور مبكراً، قبل أن يدخل مرحلة الخطر، فيما يرفع «الزعيم» شعار مواصلة نغمة الانتصارات، وقدم عجمان مستويات جيدة في مبارياته الثلاث السابقة، إلا أنه خسرها جميعاً، نتيجة بعض الأخطاء التي كلفته فقدان تسع نقاط كاملة، ويبحث اليوم عن نتيجة إيجابية تعزز من مركزه، وتترجم مستواه. واكتملت صفوف «البرتقالي» واكتسب لاعبوه المزيد من الثقة، لذلك فهو يسعى بكل قوة لحصد نقاط المباراة، وحرص مدربه المصري أيمن الرمادي على علاج السلبيات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، من أجل الظهور بصورة أفضل في لقاء اليوم، وعلى الرغم من أن كفة الميزان تصب في مصلحه العين صاحب المركز الثالث، بداية من تاريخ لقاءات الفريقين، حيث التقيا 14 مرة، ورجحت كفة العين في 12 مباراة، والتعادل مرتين، وفي فترة المحترفين لعب الفريقان 12 مباراة معاً وتفوق «الزعيم» 11 مرة والتعادل من دون أهداف في موسم 2013 - 2014، إلى جانب كتيبة المواطنين والأجانب المميزين، والنقاط السبع التي يحملها في رصيده، وكلها عوامل تصب في مصلحة «الزعيم».
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