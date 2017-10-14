عجمان والعين تفوق «الزعيم» دليل «الفوارق الشاسعة»!

عماد النمر (عجمان)

على الرغم من أن «الساحرة المستديرة» لا تعترف بالأحكام المسبقة، إلا أن لقاء اليوم بين عجمان والعين يندرج تحت بند «الفوارق الكبيرة»، ومع ذلك يعد الفوز طموحاً مشتركاً بين الفريقين، وإن اختلفت الدوافع، ويحاول «البرتقالي» تدارك الأمور مبكراً، قبل أن يدخل مرحلة الخطر، فيما يرفع «الزعيم» شعار مواصلة نغمة الانتصارات، وقدم عجمان مستويات جيدة في مبارياته الثلاث السابقة، إلا أنه خسرها جميعاً، نتيجة بعض الأخطاء التي كلفته فقدان تسع نقاط كاملة، ويبحث اليوم عن نتيجة إيجابية تعزز من مركزه، وتترجم مستواه. واكتملت صفوف «البرتقالي» واكتسب لاعبوه المزيد من الثقة، لذلك فهو يسعى بكل قوة لحصد نقاط المباراة، وحرص مدربه المصري أيمن الرمادي على علاج السلبيات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، من أجل الظهور بصورة أفضل في لقاء اليوم، وعلى الرغم من أن كفة الميزان تصب في مصلحه العين صاحب المركز الثالث، بداية من تاريخ لقاءات الفريقين، حيث التقيا 14 مرة، ورجحت كفة العين في 12 مباراة، والتعادل مرتين، وفي فترة المحترفين لعب الفريقان 12 مباراة معاً وتفوق «الزعيم» 11 مرة والتعادل من دون أهداف في موسم 2013 - 2014، إلى جانب كتيبة المواطنين والأجانب المميزين، والنقاط السبع التي يحملها في رصيده، وكلها عوامل تصب في مصلحة «الزعيم».

راشد مال الله: النتيجة الإيجابية أمر صعب!

وصف راشد مال الله، مدافع عجمان، اللقاء بالمهم، مشيراً إلى أن العين فريق كبير، ومن الصعب تحقيق نتيجة إيجابية أمامه، إلا «البرتقالي» لديه القدرة على تقديم مباراة قوية، استمراراً للأداء الجيد الذي ظهر به منذ بداية الموسم، وقال: «نطبق تعليمات المدرب بكل دقة، وننتظر التوفيق من الله، وندخل المباراة بعزيمة وإصرار على الخروج بنتيجة إيجابية، وما ينقص عجمان هو التوفيق فقط.

ريان يسلم: «البنفسج» المرشح الأول للقب

شدد ريان يسلم، لاعب وسط العين، على أن «البنفسج» يبحث عن العودة من عجمان بالفوز، فضلاً عن تقديم الأداء القوي، خصوصاً أن المباراة تأتي بعد فترة التوقف، مع تأكيده على احترام المنافس الذي يخوض اللقاء على أرضه.وقال: المدرب زوران، يدعم اللاعبين الصغار، وعلينا أن نقاتل، لنرد له الجميل، وفي النهاية يبقى «الزعيم» هو المرشح الأول لخطف لقب الدوري.