«زون كورب» تتوقع إقبال المستثمرين السعوديين بعد التسهيلات والإعفاءات

أبوظبي (وام)
أكد سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زون كورب»، أن الفترة المقبلة ستشهد ازدياد إقبال المستثمرين السعوديين، وذلك بعد التسهيلات والإعفاءات المقدمة من إمارة أبوظبي، والتي أعلن عنها خلال الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال وفي ظل التقارب الكبير بين البلدين الشقيقين.
وقال إن البيئة الاستثمارية في الإمارات عموماً وأبوظبي خاصة مشجعة للغاية ومناخها الاستثماري مغرٍ للمستثمرين الإقليميين والعالميين، لافتاً إلى أن الحزمة الأخيرة من التسهيلات والإعفاءات التي خصت بها أبوظبي المستثمرين السعوديين جاءت لتزيد جاذبية الإمارة الاستثمارية وتعززها. وأوضح الخييلي، أنه في إطار حزمة التسهيلات والإعفاءات المقدمة للمستثمرين السعوديين حرصت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية على توفير 100 ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين الصناعيين بفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات.
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