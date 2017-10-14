استراتيجية لإعادة بناء «الكاريبي» بعد الأعاصير

واشنطن (د ب أ)
قدم البنك الدولي أكثر من 40 مليون دولار لمساعدة دول البحر الكاريبي، التي تعرضت لخسائر جسيمة نتيجة الأعاصير التي ضربتها خلال الشهرين الماضيين، في الوقت الذي يجري فيه البنك مشاورات مع قادة دول المنطقة بشأن خطة لإعادة بناء المناطق المنكوبة.
وقال «جيم يونج كيم» رئيس البنك الدولي أمس الأول، في تصريحات للصحفيين: «جميعنا يعلم ضرورة تسريع» جهود إعادة البناء».
|
وبحسب البنك فقد تلقت دول «أنتيجوا أند باربودا» و«سان كيتس» و«نيفس» و«انجويلا» و«هايتي» و«جزر الباهاما» و«جزر توركس أند كايكوس» هذه المساعدات وفقا لآلية التأمين التي ساعد البنك الدولي في إنشائها عام.2007
|
وقال «كيم»: إنه من المقرر عقد محادثات على المستوى الوزاري بشأن منطقة البحر الكاريبي خلال الأسبوع الحالي في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي.