«بورشه» تستعرض 4 سيارات جديدة

حققت «بورشه» إنجازات كبيرة منذ مشاركتها الأخيرة في «معرض دبي الدولي للسيارات» الذي أقيم في نوفمبر 2015 الماضي، تراوحت بين تسجيل مبيعات سنوية قياسية وفوز بألقاب بطولات سباقات حول العالم، هذا بالإضافة إلى تطوير تشكيلة طرازات باتت تتضمّن الآن الجيل الثالث من «كاين» Cayenne المُرتقب.

وتُمثّل تلك السيارة الرياضية متعدّدة الاستعمالات، التي تسجّل إطلالتها الأولى أمام جمهور الشرق الأوسط في نسخة العام الحالي من أكبر معرض للسيارات في المنطقة، واحدة من 4 طرازات إقليمية جديدة سيطرحها صانع السيارات الرياضية في المعرض المذكور، وتعرض «كاين» الأضواء مع كلّ من «باناميرا توربو إس إي-هايبريد» Panamera Turbo S E-Hybrid و«باناميرا 4 إس سبورت توريزمو» Panamera 4S Sport Turismo و«911 توربو إس إكسكلوسيف سيريز» 911 Turbo S Exclusive Series، في «مركز دبي التجاري العالمي» من 14 ولغاية 18 نوفمبر.

وقال ديش بابكي، المدير التنفيذي لدى بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: متشوّقون لكشف النقاب عن أربعة طرازات جديدة، تزخر كلّ منها بخصائص السيارة الرياضية الأصيلة، كلّ من يزور منصّة عرضنا سيطّلع عن كثب على ما يميّز سياراتنا من أداء رياضي وتصميم وعملية يومية وإمكانيات تعديل شتّى.