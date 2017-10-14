نيويورك.. المدينة الأكثر إثارة للأطعمة في العالم

نيويورك (د ب أ)
آلان سيتسما طلب حبارا (سبيط) لتناول العشاء الليلة الماضية، في حين طلبت زوجته معكرونة بصلصة اللحم وأوراق البروكلي. واختار آدم بلات طعاماً صينياً في ايست فيليدج بنيويورك.
يقول بلات: «لقد أكلت أساساً كل شيء في القائمة، كان لديَّ أربعة أنواع مختلفة من المعكرونة اليونانية، والتي كانت مثل العجين، وأعتقد أنهم كانوا ممتازين في طهي هذه المعكرونة، لكن أعتقد أنها كانت في حاجة إلى بعض التقليب».
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وكان هناك سبب لسيتسما وبلات أن يتذكرا بدقة ما تناولاه من طعام وهو وظيفتهما. فكلاهما من خبراء التذوق في مجلة نيويورك، إذ يعمل بلات للمجلة نفسها، في حين يعمل سيتسما، وهو أصغر سناً، للموقع الإلكتروني للمجلة.
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