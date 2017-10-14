انتعاش اقتصادي مهدد بمخاطر تلوح في الأفق على جدول أعمال «النقد الدولي»

واشنطن (أ ف ب)

بدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس الأول، اجتماعات الخريف التي تتمحور حول التفاؤل في انتعاش الاقتصاد العالمي الذي تطغى عليها مخاطر تلوح في الأفق.

وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في مؤتمر صحفي، «بعد سنوات من النمو المخيب للآمال، بدأ الاقتصاد العالمي يتسارع».

لكنه عبر في الوقت نفسه عن قلقه من «مخاطر حمائية متزايدة وشكوك سياسية أو تقلبات كبيرة ممكنة في أسواق المال يمكن أن تؤثر على الانتعاش الهش».

وتتزامن هذه الاجتماعات مع استئناف المحادثات حول إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا) في ارلينغتون بالقرب من واشنطن في أجواء من التوتر الشديد بين الدول الموقعة أي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.