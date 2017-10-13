تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إضافية لحدودها مع العراق

انقرة (وكالات)

وصلت تعزيزات عسكرية تركية، ولاية شرناق (جنوب شرق) المحاذية للحدود العراقية. جاءت التعزيزات الجديدة بالتزامن مع مواصلة الجيش التركي مناوراته العسكرية قرب معبر خابور الحدودي مع العراق.

وبحسب وكالة «الأناضول»، فإن التعزيزات التي شملت رتلاً عسكرياً مكوناً من دبابات، وصلت في ظل إجراءات أمنية مشددة، قضاء سيلوبي القريب من الحدود العراقية. وسيتم نشر الدبابات بوقت لاحق، في المنطقة الحدودية. يشار إلى أن الجيش التركي أرسل خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سوريا والعراق.

وفي 18 سبتمبر الماضي، انطلقت مناورات عسكرية تركية، على بُعد 3 كلم من معبر الخابور الحدودي، وانضمت إليها، في الـ26 من الشهر ذاته، وحدات تابعة للقوات المسلحة العراقية.