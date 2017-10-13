«الجامعة» تهنئ فلسطين.. وتشكر السيسي

القاهرة (وكالات)

هنأت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، امس، القيادة الفلسطينية والفصائل على اتفاق إنهاء الانقسام، معربة عن شكرها لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي، لنجاحها في «إنجاز المصالحة الفلسطينية».

وهنأت الجامعة القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وعموم الشعب الفلسطيني.

كما شكرت مصر والسيسي «لرعايتها جهود إنهاء الانقسام ونجاحها في إنجاز المصالحة الفلسطينية».

واعتبرت الجامعة أن هذا الإنجاز «سيعزز الموقف الفلسطيني إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، ويعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين».

وأضافت أن الاتفاق يساهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، على خط الرابع من يونيو 1967.

ودعت الجامعة العربية إلى سرعة تنفيذ الاتفاق الوطني الفلسطيني «لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني»، معتبرة أن هذه الخطوة «ستعيد القضية الفلسطينية بقوة إلى الأروقة الدولية من أجل التصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي التهرب من المضي في مفاوضات جدية تؤدي إلى تحقيق أهداف عملية السلام وإقرار حل الدولتين».