المالكي يدعو أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين

رام الله (د ب أ)

دعا وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي أوروبا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وقال ، في بيان لدى لقائه سكرتير الدولة للشؤون الخارجية السويدية أنيكا سودار في مدينة رام الله، إن أوروبا «ترى جيداً من الذي يعرقل مسيرة السلام وتحقيقه» في إشارة إلى إسرائيل.

وشدد المالكي على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية هو «إعلان حرب على حل الدولتين والجهود الدولية والأميركية الهادفة لإحياء عملية السلام»، وأضاف أن «أخطر ما يعترض عملية السلام مواقف حكومة اليمين الإسرائيلية وممارساتها الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص لتهويد العاصمة الفلسطينية ومنع فرص إقامة الدولة الفلسطينية».