الطاهري يكشف أسرار الكلام في دار الشعر بتطوان

الشارقة (الاتحاد)

تألق مولاي عبد العزيز الطاهري يوم الجمعة 27 يناير الجاري في دار الشعر بتطوان، وهو يقرأ قصائده الشعرية التي تغنى بها المغاربة منذ بداية السبعينيات، فهو مؤسس مجموعة «ناس الغيوان»، التي نالت شهرة عالمية في تلك الفترة، وكشف للجمهور الغفير الذي حضر اللقاء عن أسرار أشهر الأغاني التي كتب كلماتها، وأخرى استقاها من التراث الشعري العامي والشفوي في المغرب.

وحل الطاهري ضيفاً على دار الشعر، في حلقة جديدة من برنامج «شعراء ونقاد» أحد برامج الدار، الذي يستضيف شاعراً مغربياً مرموقاً، وناقداً متخصصاً يقدمه ويضيء تجربته. وفي هذا اللقاء، استعرضت دار الشعر المسار الفني الزاخر للطاهري، من ممثل مسرحي، لمع في بطولة مسرحية «الحراز»، وصولاً إلى اشتغاله في تجربة فرقة «مسرح اليوم»، إلى جانب اهتمامه بفنون «الحلقة» و«الحضرة» و«الرباعيات»، وحفظه للتراث الشعري الصوفي والديني، ليبقى الطاهري ديوان المغاربة وذاكرتهم الشعرية الشعبية الحية.

وقدم الأمسية الشاعر الباحث مراد القادري متوقفاً عند الأصول الشعرية العامية لهذا الشاعر، منبهاً إلى أن قصائد الطاهري تتميز بنبرتها الحماسية، وتلامس قضايا اجتماعية وإنسانية.