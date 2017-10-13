قرقاش: قطر مطالبة بمراجعة شاملة

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وام)
جدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، مطالبته قطر بوقف سياسة دعم التطرف والإرهاب، وتقويض أمن واستقرار جيرانها والمنطقة المحيطة، وشدد على تمسك الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) بموقفها، وقال: «إن قطر مطالبة بمراجعة شاملة لتوجهاتها التي أدت إلى عزلتها وربطت سمعتها دولياً بملفات التطرف والإرهاب، وأن سياساتها في الإنكار والمظلومية غير مقنعة».
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وشرح قرقاش موقف الدولة الواضح الذي يقوم علي ضرورة توقف قطر عن سياسة دعم التطرف والإرهاب وتقويض أمن واستقرار جيرانها والمنطقة المحيطة، وشدد على أن الدول الأربع المقاطعة والمتصدية للإرهاب أوضحت موقفها، وقال: «إن قطر مطالبة بمراجعة شاملة لتوجهاتها التي أدت إلى عزلتها وربطت سمعتها دولياً بملفات التطرف والإرهاب»، وأشار إلى أن سياسات الإنكار والمظلومية غير مقنعة في ظل سياسات وتوجهات الدوحة الموثقة في هذا الصدد.
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وأضاف المخلافي: «أي شعور بأن الاعتراض على بعض السياسات القطرية التي أدت إلى قطع العلاقات معها سوف يحل بمزيد من الهروب من المحيط الخليجي هو شعور خاطئ، قطع العلاقات كان يجب أن يقابله خطوة بالسؤال لماذا؟. ومن ثم تصحيح الوضع الذي يؤدي إلى عودة العلاقات وليس مزيداً من الهروب، واعتقد أن هذه السياسة من قطر يجب مراجعتها حتى تستعيد مكانها في البيت الخليجي والعربي، الذي وحدته هو لمصلحة قطر أولاً وقبل كل شيء».