«أبوظبي الرياضي» يطلق برنامج «الربط الإلكتروني» للأندية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي المرحلة التنفيذية لبرنامج الربط الإلكتروني الذي يهدف إلى جمع بيانات أندية أبوظبي وربط جميع معلومات رياضة أبوظبي في منظومة إلكترونية متكاملة، في واحد من المحاور التطويرية التي يحرص المجلس على تطبيقها لمواكبة الخطط والمبادرات الحكومية الذكية.

كما يعمل الربط الإلكتروني على تسهيل تقديم الطلبات وتوحيد النظام المالي، وسهولة الحصول على المعلومات، وقياس النتائج الخاصة بكل الأندية المنضوية تحت مظلة المجلس، في نظام موحد، عن طريق برنامج إلكتروني، يتم من خلاله وضع أهم البيانات الإحصائية اللازمة لعمليات التحليل، بما يخدم الإدارات عن طريق تحليل البيانات واستخدام أكثر المعلومات المتوفرة بما يسمى نظرية الـ (BIG DATA).

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي أمس الأول، بفندق دوست ثاني أبوظبي بحضور ميسون بدر آل علي رئيس قسم الإحصاء والأبحاث في مجلس أبوظبي الرياضي، وسارة سالم المزروعي اختصاصي إحصاء، إلى جانب ممثلي أكثر من 25 نادياً رياضياً في أبوظبي.

وبدأت الورشة بعرض تقديمي لسارة المزروعي التي تحدثت عن أهمية البرنامج والمراحل والخطوات التي تمت وآلية استخدامه، إلى جانب استعراض التقارير الإحصائية التي قام بإعدادها قسم الإحصاء، والتي اشتملت على البطولات العالمية وهي بطولة أبوظبي HSBC للجولف وطواف أبوظبي وسباق أبوظبي ريد بل الجوي وبطولة العالم للترايثلون وبطولة العالم للسباحة في المياه المفتوحة، حيث تم عرض أهم الأرقام التي كانت حاضرة في تلك البطولات العالمية، منها عدد الدول التي بثت تلك البطولات عبر قنواتها التلفزيونية وعدد ساعات البث والبرامج التلفزيونية المصاحبة، وعدد مستخدمي وزوار المواقع الإلكترونية لتلك البطولات، ونسبة الحضور الجماهيري إلى الفعاليات المجتمعية خلال عام 2016 والتي تخطت حاجز الـ 50 فعالية، بمشاركة أكثر من 17 ألفاً من مختلف شرائح مجتمع أبوظبي.

كما استعرضت المزروعي الإحصائيات الخاصة بأندية أبوظبي والتي شملت الموارد البشرية العاملة في الأندية، حسب الجنسية واللاعبين المسجلين في تلك الأندية بمختلف الألعاب، وأهم الفعاليات التي نظمتها الأندية، والتي كانت عبارة عن 179 فعالية محلية و4 فعاليات خليجية و21 عالمية، إلى جانب أهم الإنجازات التي تحققت في البطولات الدولية والعالمية.

من جهتها أكدت ميسون بدر آل علي، رئيس قسم الإحصاء والأبحاث في مجلس أبوظبي الرياضي، على أهمية إطلاق برنامج الربط الإلكتروني الذي يعد من المبادرات الذكية للمجلس بما يواكب الخطط الحكومية الذكية والمبادرات الطامحة لتحقيق التقدم بآليات العمل والخدمات، مشيرة إلى أن المجلس حريص على تحقيق التطور والارتقاء بكل المحاور والاتجاهات بالمنظومة الرياضية في أبوظبي، مبينة أن عملية التواصل بين المجلس والأندية ستكون سهولة الاستخدام، خاصة في مسألة الحصول على البيانات والمعلومات التي تشمل كل اللاعبين والمدربين والكوادر العاملة في الأندية، مما يسهل عملية إجراء الإحصائيات التي ستخدم كل الأطراف.

وأضافت إلى أن البرنامج يشمل كذلك الفعاليات التي يتم تنظيمها من الأندية تحت إشراف المجلس، بحيث يتم إدخال متطلبات كل هذه الفعاليات وميزانياتها المالية عن طريق الأندية لتصل إلى قسم الفعاليات لتتم دراستها مع قسم الموازنة، وأشادت ميسون بدر آل علي بتجاوب وتفاعل ممثلي الأندية مع محاور الورشة.