«بورشه» تطلق برنامجاً لتأجير سياراتها دون حد أقصى



تاريخ النشر: الجمعة 13 أكتوبر 2017 ديترويت (د ب ا) أطلقت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية برنامجاً جديداً لتأجير سياراتها في الولايات المتحدة باسم «بورش باسبور» يعطي أعضاءه الحق في تأجير وتبديل 22 طرازاً مختلفاً من سيارات «بورشه» على مدار الشهر. ويسمح البرنامج الذي تم إطلاقه أولا في مدينة أتلانتا الأميركية للأعضاء باستخدام السيارات لأي عدد من الأميال دون حد أقصى على الأقل في الوقت الراهن بحسب موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات، في الوقت نفسه، فإن تكلفة الاشتراك في الخدمة الجديدة ليست مرتفعة كما قد يتصور الكثيرون، حيث يصل اشتراك العضوية الأساسية إلى 2000 دولار شهرياً.