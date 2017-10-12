صقر غباش: «جيتكس» يؤكد ريادة الإمارات في الخدمات الذكية

دبي (وام)

قال معالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، إن معرض «جيتكس» يؤكد المكانة الرائدة التي وصلت إليها الإمارات في إطار الاستثمار الأمثل للتطور التكنولوجي في تقديم الخدمات الذكية للمتعاملين خصوصا في ظل المبادرات الرائدة التي تعرضها الجهات الحكومية المشاركة في المعرض.

جاء ذلك خلال زيارته معرض جيتكس الذي اختتم أعماله أمس في دبي، حيث تفقد جناح وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن منصة الحكومة الاتحادية واطلع على الخدمات الذكية والإلكترونية التي يعرضها عدد من الجهات المشاركة في المعرض بحضور ناصر الهاملي وكيل الوزارة لشؤون التوطين وسيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأضاف معالي غباش أن المعرض يعتبر ملتقى دوليا لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة وعرض احدث الابتكارات التقنية التي تسهم إلى حد كبير في تطوير الخدمات الحكومية بما يلبي تطلعات المتعاملين. وأكد معاليه حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على المشاركة باستمرار في المعرض لعرض أهم مبادراتها وخدماتها الذكية وللاطلاع على أحدث التقنيات واستثمار ذلك في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

من جهته كرم محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للخدمات المساندة الفائزين في «جائزة الخدمات والتطبيقات الذكية» وذلك في منصة الوزارة بالمعرض. وتضم الجائزة التي تنظمها الوزارة للعام الثالث على التوالي أربع فئات رئيسة هي فئة الموظفين «فردي وجماعي» فئة المتعاملين «العمال والشركات» فئة طلاب الجامعات والكليات والمعاهد «فردي وجماعي» فئات التكريم الخاص.