«أبوظبي للإعلام» تطلق 4 خدمات رقمية

دبي (الاتحاد)

أطلقت أبوظبي للإعلام خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية» الذي اختتم أعماله أمس في دبي 4 خدمات رقمية أبرزها تطبيق «الواقع المعزز» إلى جانب تطبيقات إلكترونية لخدمة عملائها وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية. وجاءت مشاركة أبوظبي للإعلام، ممثلة بالشركة المتحدة للطباعة والنشر، ضمن منصة حكومة أبوظبي. وقال علي النعيمي، مدير عام الشركة المتحدة للطباعة والنشر: «مشاركتنا في هذا الحدث الدولي المتميز، يأتي ليؤكد على ما نجحت به أبوظبي للإعلام في تطوير منظومة من الخدمات الإعلامية الذكية، والمبادرات المرتبطة بها، بهدف تسهيل تقديم محتوىً هادفٍ وتفاعلي للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور والمتابعين». وأكد النعيمي: «تسعى الشركة المتحدة للطباعة والنشر وبما ينسجم مع مستهدفات أبوظبي للإعلام، إلى تعزيز استخدام أحدث التقنيات الحديثة في عمليتها التشغيلية كافة». وتتمثل الخدمات الرقمية الجديدة التي أطلقتها الشركة المتحدة للطباعة والنشر في إطلاقها تطبيق «الواقع المعزز»، حيث يعمل التطبيق بربط الصور بمقاطع الفيديو، ويمكن استخدامه على نطاق واسع للترويج للعلامة التجارية. وتتمثل الخدمة الثانية بتوفير تطبيق ذكي على الهاتف المتحرك يتيح أتمتة عمليات الإنتاج الطباعي وتجميع كل البيانات الخاصة بالطباعة. أما الخدمة الثالثة فهي تطبيق إلكتروني يوفر الخدمات الخاصة بالشركة ما يُتيح للمستخدمين إمكانية التقدم بطلب الخدمات التي توفرها عن طريق التطبيق مباشرة.