«أتش أم أتش» توقع عقد إدارة فندق «كورال دبي البرشاء»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة أتش أم أتش، إدارة الضيافة القابضة، اتفاقية إدارة لتشغيل فندق كورال دبي البرشاء. ويتمتع الفندق، الذي يحمل خمس نجوم (فندق أورس بلازا سابقا)، بموقع متميز في قلب حي البرشاء، على مسافة قريبة من مول الإمارات في دبي، ويضم 337 غرفة وجناحاً فاخراً، مؤثثاً بشكل راقٍ، ومزودة بمرافق عالمية المستوى.

وقال بريت شافر، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيصل القابضة، المالكة الشركة أتش أم أتش منافع مع: «يسعدنا أن نرحب بفندق كورال دبي البرشاء ضمن مجموعة فنادقنا، ونحن ممتنون فعلاً لمالكي الفندق لمنحنا هذه الفرصة الرائعة. الإمارات العربية المتحدة سوق استراتيجي لنا، وهذا المشروع الجديد سوف يعزز موقعنا كقائد للسوق في قطاع الفنادق الخالية من الكحول، ويمنح في الوقت ذاته اختيارا أكبر لضيوفنا».

قال عبد الحميد العسلي، الرئيس التنفيذي لأتش أم أتش: «إن فندق كورال دبي البرشاء إضافة عظيمة لمجموع فنادقنا وعلامة فارقة ومهمة لفنادق كورال. إنه يدعم أهدافنا في التوسع ويحقق في الوقت نفسه تنوعاً ودعماً لما نقدمه من قيمة. ومع التزامنا بالامتياز والشغف للخدمة، نحن أيضاً ملتزمون بتحقيق نجاح أعظم لفنادقنا الحالية والمقبلة».