لوكسمبورج تستثمر 25 مليون يورو في إكسبو 2020 دبي

دبي (الاتحاد)

زار صاحب السمو الملكي الأمير جيوم، ولي عهد دوقية لوكسمبورج الكبرى، وعقيلته صاحبة السمو الملكي الأميرة ستيفاني، الإمارات مع وفد رفيع المستوى بهدف لقاء منظمي إكسبو 2020 دبي، ومجتمع الأعمال في الإمارات، وذلك ضمن خطط الدوقية لعقد شراكات جديدة ومضاعفة استثماراتها البالغة 25 مليون يورو (108 ملايين درهم) في إكسبو الدولي المقبل.

وضم وفد لوكسمبورج عدداً من أعضاء الأسرة الدوقية الحاكمة ومعالي إيتيان شنايدر، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد، ومعالي فرانسوا باوش، وزير التنمية المستدامة والبنية التحتية، وإليزابيث كاردوسو جورداو، سفيرة دوقية لوكسمبورج لدى الدولة.

كما يقود الوفد الزائر خططاً لتحسين العلاقات السياسية والاقتصادية لبلاده مع دولة الإمارات، ومضاعفة الفوائد المترتبة على ذلك قبل وخلال وبعد استضافة إكسبو 2020 دبي.

وكجزء من الزيارة، وقع نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، مع ماجي ناجيل، المفوض العام لجناح لوكسمبورج ورئيس مجلس إدارة بعثة لوكسمبورج في إكسبو 2020 دبي، أمس الأول، عقد المشاركة الرسمية لدوقية لوكسمبورج في الحدث المرتقب.