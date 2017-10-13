«غرفة أبوظبي» تُطلع أعضاءها على نظام تتبــع المطابقـــة الخليجي

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة تعريفية عن «النظام الخليجي لتتبع المطابقة»، وذلك بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وفي إطار جهودها لتعريف أعضائها لتتبع المطابقة المعمول به في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور ومشاركة ممثلين عن أكثر من 100 شركة ومؤسسة.
ورحب عبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي بالمشاركين في هذه الندوة التوعوية التي تهدف إلى تعريف شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي بخدمات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي وبالنظام الخليجي لتتبع المطابقة، والتي يأتي تنظيمها في إطار سلسلة الندوات التعريفية والتوعوية التي تنظمها الغرفة لتوعية شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالمستجدات المتعلقة بأعمالها وأنشطتها وأنظمة المواصفات والمقاييس المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
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وتحدثت في الندوة المهندسة أحلام المرزوقي مهندسة مطابقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والتي أكدت أهمية هذه الندوة التي تهدف إلى تطبيق الأنظمة واللوائح الخليجية في مجال المواصفات والمقاييس، وبما يوفر الحماية للمستهلك في مجال الصحة والسلامة والبيئة والحد من المنتجات المقلدة والمغشوشة في الأسواق الخليجية.
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وقدم المهندس إبراهيم الحشف رئيس قسم التعيين بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي عرضاً شاملاً عن النظام الخليجي لتتبع المطابقة.