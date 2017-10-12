«اقتصادية دبي» توفر خـــدمات التسجيل والترخيص للمستثمرين في الخارج

دبي (الاتحاد)

‬وقعت ‬اقتصادية ‬دبي، ‬ممثلة ‬في ‬قطاع ‬التسجيل ‬والترخيص ‬التجاري، ‬اتفاقية ‬تعاون ‬مع ‬شركة «‬في.اف.اس ‬جلوبال» ‬المتخصصة ‬في ‬تقديم ‬خدمات ‬التأشيرات، ‬بالإضافة ‬إلى ‬خدمات ‬المواطنين ‬عبر ‬129 ‬دولة ‬حول ‬العالم، ‬تقوم ‬بموجبها ‬الشركة ‬بتقديم ‬الخدمات ‬الإلكترونية ‬الخاصة ‬بطلبات‭ ‬خدمات ‬التسجيل ‬والترخيص ‬التجاري ‬من ‬حجز ‬الأسماء ‬التجارية، ‬والحصول ‬على ‬الموافقات ‬الأولية، ‬وتجديد ‬وإلغاء ‬الرخص، ‬وإصدار ‬وتعديل ‬وإلغاء ‬التصاريح ‬التجارية، ‬وذلك ‬من ‬خلال ‬مختلف ‬فروعها ‬المنتشرة ‬داخل ‬الإمارات وخارجها.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة «في.اف.اس جلوبال» بتقديم الخدمات الإلكترونية، وتحصيل الرسوم الخاصة بطلبات الترخيص والتسجيل التجاري من خلال مكاتبها، وتتمحور هذه الخدمات في: حجز الاسم التجاري، وتجديد الاسم التجاري المحجوز، وتجديد الرخصة، وإصدار الموافقة المبدئية، وإنشاء حساب إلكتروني جديد (تسجيل)، وحجز موعد (الحجز، تعديل الموعد، إلغاء الموعد)، وطباعة الرخصة، وتعديل بيانات صاحب الرخصة، وأي خدمة تقنية أخرى.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من: عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، وسومانث كابور، المدير الإقليمي لخدمات الهوية والمواطنين - شركة «في.اف.اس جلوبال» في الشرق الأوسط، بحضور سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي.