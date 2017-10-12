مكتوم بن محمد يبحث القضايا المالية والتجارية والاستثمارية مع عمدة شنغهاي

دبي (وام)

بحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، في مكتبه بمركز دبي المالي العالمي أمس، مع ينج يونج عمدة مدينة شنغهاي الصينية والوفد المرافق له، عدداً من الأمور المالية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه بالضيف وناقش معه إمكانية تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين مركز دبي المالي العالمي والمراكز المالية في شنغهاي.

وأشاد عمدة شنغهاي بتجربة مركز دبي المالي العالمي الذي استطاع خلال عقد من الزمان ونيف استقطاب مئات الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية والمصارف العالمية، التي تتخذ من المركز مقراً إقليمياً لها في ظل قانون ومحاكم مالية عالمية أسسها المركز لحماية الشركات والمؤسسات والفصل في المنازعات المالية فيما بينها.

كما تطرق الحديث بين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ويونج إلى مجمل علاقات الصداقة التاريخية والتعاون القائم بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتطور هذه العلاقات عاماً بعد عام، حتى أضحت مثالاً للعلاقات القائمة بين الدول والشعوب على مختلف مشاريعها.

حضر اللقاء، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في جبل علي رئيس مجلس إدارة الموانئ دبي العالمية وعبد الله عبد الرحمن الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي في دبي.

كما حضره لي لينغبن القنصل العام الصيني في دبي.