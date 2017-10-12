مكتوم بن محمد يبحث القضايا المالية والتجارية والاستثمارية مع عمدة شنغهاي

دبي (وام)
بحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، في مكتبه بمركز دبي المالي العالمي أمس، مع ينج يونج عمدة مدينة شنغهاي الصينية والوفد المرافق له، عدداً من الأمور المالية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب سموه بالضيف وناقش معه إمكانية تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتعاون بين مركز دبي المالي العالمي والمراكز المالية في شنغهاي.
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كما تطرق الحديث بين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ويونج إلى مجمل علاقات الصداقة التاريخية والتعاون القائم بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتطور هذه العلاقات عاماً بعد عام، حتى أضحت مثالاً للعلاقات القائمة بين الدول والشعوب على مختلف مشاريعها.
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كما حضره لي لينغبن القنصل العام الصيني في دبي.