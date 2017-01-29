إسماعيل مطر: البطولة الأولى ليست إنجازاً شخصياً بل فرحة شعب

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تحل اليوم الذكرى العاشرة لفوز المنتخب الوطني بأول بطولة له في التاريخ، عندما توج بلقب كأس الخليج الثامنة عشرة في 30 يناير 2007 في أبوظبي، في ملحمة كروية كان أحد أهم أبطالها، وقائدها النجم «الأسطوري» إسماعيل مطر، الذي قاد «الأبيض» إلى هذا الإنجاز التاريخي مع بقية العقد الفريق من الجيل، الذي شارك في تلك البطولة، لكن «سمعة»، البالغ من العمر 24 ربيعاً حينها، خطف الأضواء بحصوله على لقب الهداف «5 أهداف»، وأفضل لاعب في البطولة.

وبدأ منتخبنا مشوار الذهب في «خليجي 18»، بالتعرض للخسارة، وبدأ مطر المهمة بالوصول إلى شباك المنتخبات المنافسة منذ المباراة الأولى أمام المنتخب العماني، التي انتهت بخسارة «الأبيض» 1- 2، وصام «سمعة» عن التسجيل في المباراة الثانية أمام منتخب اليمن، التي انتهت بفوز الإمارات 2- 1، بيد أنه عوض صيامه في المباراة السابقة بهدفين في شباك «الأزرق» الكويتي، حيث انتهى اللقاء بفوز الأبيض 3- 2.

وفي مباراة نصف النهائي أمام المنتخب السعودي، أحرز «سمعة» هدف اللقاء الوحيد، الذي صعد بالأبيض لمواجهة عمان مجدداً، ولكن في الدور النهائي في المسابقة هذه المرة، وكرر صاحب القميص رقم 10 ما فعله في المباراة السابقة، حيث أحرز هدف الفوز الوحيد، الذي منح «الأبيض» لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

ويرى إسماعيل مطر «فارس خليجي 18» بلا منازع، أن طعم هذه البطولة مختلف عن أي نجاحات أخرى حققتها كرة القدم الإماراتية؛ لأنها البطولة «البكر» لذلك نكهتها مختلفة، ولا يساويها أي إنجاز آخر بما في ذلك التأهل إلى كاس العالم؛ لأنها المرة الأولى التي يتوج فيها المنتخب بلقب، حسب وصفه.