توزيع مساعدات إماراتية بمناطق عتق في شبوة

شبوة (وام)

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع مساعداتها الغذائية في قرى ومناطق وأرياف مديرية عتق وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية. وقام فريق الهيئة بتوزيع ألفي سلة غذائية متنوعة على الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود في تلك المناطق المستهدفة وذلك للحد من مستوى العوز الغذائي وتوفير العيش الكريم للأهالي.

وأكد محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بشبوة سعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لتحسين الحياة المعيشية للسكان وتوفير متطلبات المرحلة من مساعدات إنسانية وإغاثية ومشروعات تنموية.. وحرصها على توسيع عمليات توزيع المساعدات الإغاثية في شبوة لتغطية الحالات المستحقة لها.

وقال إن الهيئة تجاوبت وبشكل عاجل مع النداءات التي أطلقتها السلطات المحلية بمركز محافظة شبوة وعاصمتها الإدارية مديرية عتق بضرورة التدخل الإنساني في أرياف المديرية للتخفيف من معاناة واحتياجات الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود.. مشيدا بتعاون السلطة المحلية ودورهم في تذليل الصعوبات أمام فريق عمل الهلال الأحمر الإماراتي العامل بمختلف المديريات لتنفيذ مهامه الإنسانية والإغاثية المناطة به والتي تستفيد منها آلاف الأسر من أهالي وسكان قرى ومناطق ومديريات محافظة شبوة.

من جانبه أشاد وكيل محافظة شبوة أحمد صالح عبدالحبيب بعطاء وإسهام دولة الإمارات وذراعها الإنساني في اليمن «الهلال الأحمر الإماراتية» المتميز في تقديم الدعم والمساعدات الغذائية والإنسانية للفقراء والمحتاجين بالمحافظة والمديرية على وجه الخصوص وبما تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتية من دعم نوعي ومساعدات إغاثية وإنسانية لشعبنا اليمني في كافة المحافظات.. معبرا عن بالغ الاعتزاز بالمواقف الأخوية الصادقة لدولة الإمارات تجاه الشعب اليمني والتي تجسد نبل وأصالة وعمق الروابط التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ووجه عبد الحبيب كافة الإدارات والمؤسسات والمرافق الخدمية والفنية والفعاليات الرسمية والشعبية التابعة للوحدات الإدارية بمختلف مديريات المحافظة إلى التعاون مع فريق الهلال الأحمر الإماراتي وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم بما يكفل لهيئة الهلال وفريق عملها بالمحافظة تحقيق النتائج الإيجابية المطلوبة والمنشودة من عملهم الإنساني النبيل.

من جانبهم عبر أهالي مديرية عتق عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية.. مؤكدين أن هذه المساعدات أسهمت في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل وقلة مصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.