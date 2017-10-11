الشرطة الألمانية تتدرب على مواجهة هجوم إرهابي كيماوي

برلين (د ب أ)

خاضت الشرطة الألمانية لأول مرة تدريب على مواجهة هجوم إرهابي كيماوي بمشاركة عدد كبير من أفرادها في العاصمة برلين.

ويدور التدريب الذي شارك فيه نحو 300 فرد حول تنسيق التعاون بين الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات وخبراء مكافحة الأوبئة من معهد «روبرت كوخ» الألماني للتحاليل والاختبارات والهيئات المعنية بشؤون الصحة. كما شارك في التدريب أفراد من القوات الخاصة للشرطة الاتحادية «جي إس جي9» وقوات إطفاء.

وتم الإعداد للتدريب، الذي يُجري على مدار ثلاثة أيام، وجرى صباح أمس محاكاة اقتحام لشقة إرهابيين على أرض تدريبات شرطية.

وتبدأ محكمة ألمانية اليوم الخميس النظر في قضية إرهابي عائد من سورية لاتهامه بالانتماء لتنظيم داعش. وذكرت محكمة مدينة هامبورج أن المتهم الشيشاني مشتبه في انضمامه لتنظيم داعش في سوريا في مايو عام 2014.

ويرى الادعاء العام أن المتهم تدرب على خوض عمليات قتالية واستخدام أسلحة مثل الكلاشنيكوف ومدفع بازوكا، كما ساعد في نقل أسلحة وذخائر.