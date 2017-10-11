%75 من الأميركيين يفضلون زيادة الضرائب على الأثرياء

واشنطن (رويترز)

أظهر استطلاع رويترز/إبسوس للرأي أن نحو 75% من الأميركيين يعتقدون أن المواطنين الأكثر ثراء ينبغي أن يدفعوا ضرائب أكثر في الوقت الذي يروج فيه الرئيس دونالد ترامب لخطة إصلاح ضريبي يقول منتقدوها إنها ستزيد العجز في الميزانية الاتحادية بفعل خفض ضرائب الشركات وشطب بعض الضرائب التي يدفعها الأغنياء.

وتوجه ترامب أمس، إلى هاريسبرج في ولاية بنسلفانيا حيث سيشرح لمجموعة من العمال، ومن بينهم الكثير من سائقي الشاحنات، رؤيته لكيفية استفادتهم من خطته الضريبية التي جرى الإعلان عنها قبل أسبوعين.

وقال ترامب إن خطة الإصلاح الضريبي ستكون «معجزة للطبقة المتوسطة»، وإنها ستحفز النمو الاقتصادي عن طريق خلق مناخ أفضل للشركات. غير أن بعض المحللين المستقلين يقولون إنها ستؤدي لتخفيف ضريبي غير متكافئ وتزيد عجز الميزانية الاتحادية وفي بعض الحالات ستفيد الأشخاص الأكثر ثراء.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس الذي أجري في الفترة بين 29 سبتمبر والخامس من أكتوبر الجاري، وشمل 1504 أشخاص أن 53% من البالغين «يوافقون بشدة» على أن الأميركيين الأكثر ثراء ينبغي أن يدفعوا ضرائب أعلى، بينما 23% «يوافقون إلى حد ما» على أن الأشخاص الأكثر ثراء ينبغي أن يدفعوا المزيد من الضرائب.