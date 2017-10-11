مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الروسية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مطار الشارقة الدولي مؤخراً، الرحلة الافتتاحية لشركة طيران «الخطوط الجوية الروسية» القادمة من مدينتيّ سان بطرسبرج وإيكاترينبرغ في روسيا، حيث سيتم تسيير رحلتين أسبوعياً من هاتين المدينتين إلى مطار الشارقة الدولي يومي الأحد والخميس من كل أسبوع &rlm‭ ‬ابتداءً ‬من ‬شهر ‬أكتوبر ‬الحالي ‬ولغاية ‬شهر ‬مارس ‬من ‬العام ‬القادم ‬بواسطة ‬طائرات ‬بوينغ ‬737-800.

وأقيم حفل استقبال لطاقم الطائرة والمسؤولين في الشركة، حضره علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، إلى جانب عدد من المديرين والمسؤولين في الهيئة والشركاء بالمطار.

وتعكس ‬هذه ‬الرحلة، ‬وهي ‬الأولى ‬ضمن ‬سلسلة ‬من ‬الرحلات ‬الجوية ‬التي ‬من ‬المقرر ‬أن ‬تسيّرها ‬الناقلة ‬الروسية ‬إلى ‬مطار ‬الشارقة ‬الدولي، ‬مدى ‬أهمية ‬الموقع ‬الاستراتيجي ‬للمطار، ‬الذي ‬يقدم ‬العديد ‬من ‬الخدمات ‬المتطورة ‬للمسافرين ‬والشركات ‬على ‬حد ‬سواء.

وقال علي سالم المدفع: «تحظى إمارة الشارقة بإقبال متزايد من قبل السياح القادمين من جمهورية روسيا الاتحادية، خصوصاً بعد تطبيق قرار منحهم تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات في جميع المنافذ، وستسهم مثل هذه الرحلات للخطوط الجوية الروسية وغيرها من شركات الطيران في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز للسياحة والثقافة والأعمال، وجذب مزيد من السياح القادمين من روسيا إلى الإمارة».

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي: «نرحب بأول رحلة للخطوط الجوية الروسية لإمارة الشارقة».