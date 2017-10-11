«الاتحادية للضرائب» تنضم إلى منظومة الدرهم الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وثيقة انضمام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى منظومة الدرهم الإلكتروني، والذي يمثل منظومة دفع متكاملة طورتها الوزارة مع الشريك الاستراتيجي بنك أبوظبي الأول.

وجرى التوقيع على هامش أسبوع جيتكس للتقنية 2017، الذي تختتم فعالياته في دبي اليوم.

وقع الاتفاقية خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ممثلاً عن الهيئة، بينما قام سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، بوزارة المالية بالتوقيع على الاتفاقية ممثلاً عن الوزارة.

وقال سعيد اليتيم: «من أجل المزيد من التيسير في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، فقد تم توقيع هذه الاتفاقية لاعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني في تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب».

وأشار إلى سعي الوزارة لترقية وتطوير برنامج ومنظومة الدرهم الإلكتروني وتحديثها عبر الاستثمار في الأسس الفنية وتعزيز ترابطها مع أنظمة الدفع الأخرى والأنظمة المالية في الدولة لتقديم أفضل الحلول والخدمات الرقميّة، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحوّل للاقتصاد المعرفي والرقمي ومواكبة أحدث التطوّرات العالمية في أنظمة الدفع.

وبدوره، قال خالد البستاني: «إن توقيع اتفاقية الدرهم الإلكتروني هو خطوة للإمام في مسيرة تطوير الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين معها، وهي تعكس حرصنا في الهيئة الاتحادية للضرائب على تبني منظومة خدمات إلكترونية شاملة ومتكاملة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، ابتداء من التسجيل في النظام الضريبي، مروراً بتقديم الإقرارات ودفع رسوم الخدمات، وصولاً إلى الإنجاز التام للمعاملات، وهذا التوجه ينسجم تماماً مع التوجهات الحكومية في تحقيق السعادة للمتعاملين ونيل رضاهم».