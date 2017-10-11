دبي (وام)

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال زيارته أمس، معرض «جيتكس 2017» و«جيتكس فيوتشر ستارز» في مركز دبي التجاري العالمي على أحدث ما تقدمه المؤسسات والوزرات والشركات العارضة من تقنيات وخدمات ذكية.

وتوقف سموه في أجنحة عدد من المؤسسات والهيئات والوزرات المشاركة في «جيتكس للتقنية»، وفي معرض «جيتكس فيوتشر ستارز»، إلى جانب عدد من منصات كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع المعلوماتية وتقنياتها، واطلع سموه من القائمين على الأجنحة لشرح موجز عن أهم ما تقدمه من خدمات ريادية مستخدمة أفضل التقنيات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الصناعي.

وكان سموه بدأ جولته رفقة عدد من كبار الضباط بالداخلية، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي في منصة دبي الذكية، حيث استمع سموه من الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية وعدد من مسؤولي الجناح، لشرح حول أحدث الخدمات والمبادرات والحلول الذكية التي تستعرضها حكومة دبي بهدف المساهمة في جعل دبي المدينة الأفضل في توفير خدمات ذكية مبتكرة عالمية المستوى تلبي احتياجات الناس كافة.

ثم زار سموه جناح شرطة دبي، واستمع هناك من اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إلى عدد من المبادرات الذكية التي تقدمها شرطة دبي في سبيل تعزيز الأمن والحماية وضبط الطرقات وتعزيز السلامة المرورية ومن بينها المراكز الذكية «SPS» وخدمة الرادار المتحرك والدراجة النارية التي تسير على الطاقة الكهربائية لأول مرة، وهي مخصصة للمخالفات المرورية من دون توقف السائق المخالف.