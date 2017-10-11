«أبوظبي العالمي» يواصل تحضيراته لعقد قمة «فينتك أبوظبي»

أبوظبي (وام)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يواصل سوق أبوظبي العالمي المركز المالي الدولي في أبوظبي تحضيراته لتنظيم فعاليات «قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية» يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من أبرز المتحدثين والخبراء والمتخصصين في القطاع المالي من المنطقة والعالم.

وتعد القمة التي تقام في إطار فعالية «فينتك أبوظبي» الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي يقدم للمؤسسات المالية والشركات الناشئة والمشاركين في التكنولوجيا المالية والمستثمرين والهيئات التنظيمية ومجتمع الأعمال بشكل عام منصة متكاملة لتشارك المعرفة وبناء العلاقات وتبادل الخبرات والرؤى حول التطورات والتطبيقات الإقليمية والعالمية والابتكار في التكنولوجيا المالية، وهي فعالية تدعم رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما يشمل الخدمات المالية ومجالات الابتكار وريادة الأعمال وتطوير رأس المال البشري المواطن.

وأعرب أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي عن فخره برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لفعاليات الدورة الافتتاحية للقمة، مؤكداً الدعم الكبير والمستمر الذي يحظى به سوق أبوظبي العالمي من القيادة الرشيدة لتعزيز مكانته كمركز مالي دولي، وترسيخ اسم أبوظبي على خريطة أهم الوجهات الإقليمية والعالمية المتميزة في تقديم الخدمات المالية والابتكار في القطاع المالي.

وأوضح أن مساهمات سوق أبوظبي العالمي في تطوير التكنولوجيا المالية هي جزء من منظومة متكاملة من المبادرات التي أطلقها السوق لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية ونمو اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وأكد الصايغ الالتزام المتواصل لمجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وفريق عمله الإداري بتحقيق تميز الخدمات المقدمة كافة، والتعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية المحلية والعالمية والأطراف المعنية المختلفة ومجتمع التكنولوجيا المالية عموماً لتفعيل بناء واستدامة مجتمع حيوي ومتكامل يتسم بالنزاهة والشمولية المالية والقدرة على تشارك المعرفة والعمل المشترك ولاستفادة من مجالات وفرص الأعمال المتاحة.

وتشمل أجندة أعمال القمة عقد اجتماع الطاولة المستديرة للهيئات التنظيمية في المنطقة لمناقشة مساهمتها كأطراف تنظيمية معنية بدعم الابتكار والتطور في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنظيم ورش عمل وجلسات متخصصة، تتناول مواضيع وتحديات عدة متصلة بالقطاع المالي والابتكار التكنولوجي في الخدمات المالية، كما تحتضن فعالية يوم «استعراض الحلول التجريبية» ضمن مسابقة «تحدي ابتكار فينتك أبوظبي» للتكنولوجيا المالية وحفل توزيع جوائز أبوظبي للتكنولوجيا المالية.

وتتيح فعاليات القمة للمدعوين من الحضور المعنيين بالتكنولوجيا المالية فرص التعرف من قرب على أحدث توجهات وتطورات وتحديات الابتكار التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية، ولقاء شخصيات بارزة وقيادية في القطاع المالي والمشاركة عبر جلسات الحوار وورش العمل التفاعلية في رسم خريطة مستقبل التكنولوجيا المالية في المنطقة.

كما تمكّن المشاركين من التعرف إلى مجموعة من الحلول والمنتجات الابتكارية التي يقدمها مبدعون من شركات تكنولوجية ناشئة لمعالجة وتلبية احتياجات مختلف القطاعات المالية.