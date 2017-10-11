«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك بمعرض فرانكفورت

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2017، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ69 خلال الفترة من 11 وحتى 15 أكتوبر 2017. وتهدف المؤسَّسة، خلال مشاركتها في المعرض، إلى استعراض مشاريعها ومبادراتها المعرفية والثقافية، وتسليط الضوء على فعالياتها المتعلقة بمجالات الثقافة والعلوم التي كان لها صداها الكبير خلال السنوات الماضية داخل الإمارات وخارجها. وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة: «إنَّ معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يشكّل منصة عالمية مثالية للمؤسَّسة، لاستعراض مشاريعها ومبادراتها المعرفية والثقافية، خاصة أنه يعد من الفعاليات الدولية العريقة التي تجمع تحت مظلتها نخبة من صنَّاع القرار والمختصين والمثقفين والأدباء من جميع أنحاء العالم وتحت سقف واحد، لمناقشة تطورات ومستجدات صناعة المعرفة على مستوى العالم وتبادل الخبرات في ذات الإطار».

وأكد حرص المؤسَّسة على المشاركة الفعَّالة في المحافل الدولية الكبرى المعنية بالثقافة والكتاب، بهدف تعزيز أواصر الشراكة مع المؤسَّسات والجهات الثقافية من جميع أنحاء العالم، إلى جانب إبراز دور مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الرائد في عمليات نشر ونقل المعرفة على مستوى المنطقة والعالم. وتستعرض المؤسَّسة خلال مشاركتها في الحدث مبادرة «مكتبة دبي الرقمية» التي تعدّ أحد المشاريع الطموحة، التي تسعى إلى إثراء المحتوى العربي على الإنترنت، إلى جانب دعم اللغة العربية، من خلال تعزيز استخدامها.كذلك تستعرض المؤسَّسة مشروع «مسموع دوت كوم» أكبر منصة للكتب الصوتية في العالم العربي، والمتخصصة في عملية إنتاج ونشر مجموعة من الكتب العربية الصوتية رقمياً .