النفط يواصل صعوده مع تحسن السوق

لندن (رويترز)

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس، زيادة الطلب على نفطها في 2018. وقالت إن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع منافسين يتخلص بنجاح من تخمة المعروض من الخام مشيرة إلى تحسن السوق العالمية العام القادم.

وقالت «أوبك»، في تقريرها الشهري، إن العالم سيحتاج إلى 33.06 مليون برميل يوميا من الخام الذي تنتجه المنظمة العام القادم بارتفاع قدره 230 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. وقالت المنظمة التي تضم 14 عضوا إن إنتاجها النفطي في سبتمبر، بحسب تقديرات مصادر ثانوية، جاء دون توقعات الطلب وإن كانت الإمدادات قد زادت قليلا.