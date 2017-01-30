«كلاسيك كوليكشن» يربح «بـاروت» في تحدي العشبي

دبي (الاتحاد)

تميز الحفل الحادي عشر لمضمار ميدان «خارج سباقات الكرنفال»، والذي تألف من 7 أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة على المسارين العشبي والرملي، بالإثارة والتشويق، حيث حسم أبطال السباق ألقابهم بفارق ضئيل ألهب حماس الجمهور الغفير الذي شهد السباق، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه مليوناً و170 ألف درهم برعاية مواني دبي العالمية.

وحقق ممثل جودلفين «كلاسيك كوليكشن» بإشراف سعيد بن سرور، وبقيادة هاري بنتلي فوزاً صعباً في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1800 متر (عشبي) على لقب سباق موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات البالغ إجمالي جوائزه المالية 190 ألف درهم، وتمكن المرشح الأول لدى الجمهور (1346 مرشحاً) من حرمان «باروت» العائد للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، في خط النهاية والذي كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة اللقب في السباق الذي شاركت فيه 16 خيلاً نصفها كان فائزاً من قبل.

وقال الفارس هاري بنتلي «هذا الجواد يتميز بقوة التحمل، لذا ساعدته وتيرة السباق السريعة، وهو في الأساس مقاتل من الطراز الرفيع، وهذا ما أظهره، حيث لم يشارك كثيراً في السباقات»، وأضاف «مستوى «كلاسيك كوليكشن» قابل للتطور، وأعتقد بأن فريق جودلفين سوف يسعى لإيجاد سباق له في كرنفال كأس دبي العالمي.

وحققت المهرة الناشئة «مبروكة» لعلي العنيزي، وبإشراف دوج واتسون وبقيادة سام هتشكوت، فوزاً مستحقاً في الشوط الأول لمسافة 1200 متر على لقب سباق ميناء راشد البالغ إجمالي جوائزه المالية 150 ألف درهم، ودخلت «مبروكة» البالغة من العمر ثلاث سنوات، في صراع مثير مع وصيفها «كولور كاتشر» لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، قبل أن تتفوق بفارق 1,25 طول، فيما جاء في المركز الثالث «شيلونج» لعبدالغني عبدالله عبدالغني، وسجلت البطلة 1:14:25 دقيقة.