تين كات: نلعب أمام منافس عنيد على أرضه

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعرب الهولندي تين كات مدرب الجزيرة عن سعادته بعودة المغربي مبارك بوصوفة وخوضه مباراة رائعة مع منتخب بلاده، الأمر الذي يعطيه دفعة قوية مع الجزيرة، واعترف بصعوبة مواجهة الظفرة، مؤكداً أن مواجهة الفريق على أرضه صعبة على جميع الفرق، خصوصاً أنه يتمتع بالتكامل بين عناصره، مؤكداً أن منافسه منظم للغاية، ويمتلك القدرة على جعل أي مباراة صعبة.

وقال: أهم ما يميز الظفرة أنه يستطيع التعايش مع أي وضع، وعندما رحل ديوب لم يتأثر وكذلك خريبين، وشدد على ضرورة تحقيق فريقه للفوز خاصة بعد البداية غير المقنعة في الدوري، مشيراً إلى أن الفوز على العين أعطى اللاعبين دفعة قوية يحب استغلالها بشكل مثالي.

وأضاف: لقد أدى اللاعبون بشكل رائع وتحدوا الصعوبات، وعلينا استكمال المشوار لإعادة الانسجام بين الجدد والقدامى، مشيراً إلى أن الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، وعليه مواصلة المسيرة بشكل جيد من خلال الفوز على الظفرة.

وأكد المدرب افتقاد لاسانا ديارا وأحمد العطاس وأحمد خليل، أما عن تصريحات خالد عيسى عن خروج الجزيرة من المنافسة قال ضاحكاً: من المبكر جداً الحكم على المنافسة، وأعتقد أنه حارس متميز للغاية، لكنه ليس منجماً جيداً، لأنه توقع فوز العين باللقب الموسم الماضي، وهو ما لم يحدث.