إقبال كبير على المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو بريو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

بدأ العد التنازلي أمس للجولة الثالثة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي ستقام في مدينة ريو دي جانيرو خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل بصالة كاريوكا في القرية الأولمبية، حيث انتهى وقت التسجيل المبكر ودخلت الرجراءات في مرحلة التسجيل الأخيرة.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام أن باب التسجيل قد تم فتحه في الأول من مايو الماضي على مرحلتين، حيث إن المرحلة الأولى بدأت من أول مايو وحتى التاسع من أكتوبر للراغبين في المشاركة من مختلف دول العالم، وهي مرحلة التسجيل المبكر، أما المرحلة الثانية والأخيرة فهي التي ستكون اعتباراً من امس وحتى السادس من نوفمبر، مشيراً إلى أن الإقبال كبير حتى الآن، موضحا أن كل المؤشرات والوقائع وتاريخ البطولة في لوس أنجلوس تؤكد أنها ستكون الأكثر مشاركة من بين كل البطولات، خاصة أنها تقام في معقل الجو جيتسو بالعالم، وفي دولة البرازيل التي تضم أكثر من 3000 أكاديمية، و10 آلاف لاعب حاصل على حزام أسود، وما يقرب من مليوني ممارس للعبة.

وقال البحري: البطولة تقام للعام الثالث على التوالي في نوفمبر بنفس المدينة، وتحظى بشهرة كبيرة في البرازيل، وقد تخطت أعداد الممارسين فيها العام الماضي أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، ونظراً لكثرة الأعداد فقد قررنا أن نقيمها على 3 أيام لأول مرة، وهي الجولة الوحيدة التي تقام على 3 أيام، وقد اخترنا لها صالة على أعلى مستوى، وبدأنا في الترويج والدعاية عبر أهم وسائل الإعلام، ومن خلال متابعاتي للتسجيل فيها الإقبال حتى الآن كبير جداً، وأننا في النسخة الثالثة العام الجاري نولي اهتماماً أكبر بالكيف أكثر من الكم، بمعنى أننا نركز على نوعية اللاعبين المشاركين وجودتهم أكثر من الأعداد، ومن أجل هذا فسوف نغلق باب التسجيل قبل انطلاق البطولة بأربعة أيام.

وقال البحري: البطولة ستقام كلها بـ«البدلة»، بعد أن كانت في العام الماضي بالبدلة ومن دون البدلة، وقد اتخذنا هذا القرار بعد أن اعتمد الاتحاد الدولي نظاماً للبطولات الشاطئية من دون البدلة، ووفر لها المنافسات القوية ونوعيتها على المستوى القاري والدولي، ونتوقع للنسخة الثالثة هذا العام أن تكون قوية للغاية في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين عالمياً، وبالنسبة للبرنامج الزمني فسوف يبدأ بالاجتماع الفني قبل الحدث بـ24 ساعة، يضم الحكام والمدربين لاعتماد أهلية اللاعبين المشاركين، واطلاع الحكام على آخر المستجدات في قانون التحكيم، والبدء في إجراءات الوزن التي قررنا هذه المرة أن يتم إتاحة الفرص فيها لأكثر من مرة، بحيث تقام المرحلة الأولى مساء اليوم الذي يسبق انطلاق البطولة، ثم المرحلة الثانية مساء اليوم الأول، والثالثة مساء اليوم الثاني، والرابعة صباح اليوم الختامي، وبالنسبة للجوائز فسوف تتجاوز الـ125 ألف دولار، وسوف يحصل كل لاعب مشارك وحاصل على المركز الأول في كل فئة على 200 نقطة في سباق التصنيف الدولي المعتمد من قبل اتحاد الإمارات للجو جيتسو للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم في كل فئة، وذلك خلال احتفالية السجادة الحمراء.