«فيكتوري 3» يدخل أجواء مونديال «إكس كات»

دبي (الاتحاد)

يدخل ‬فريق ‬الفيكتوري ‬تيم ‬أجواء ‬المنافسات ‬في ‬الصين ‬تأهباً ‬للظهور ‬والمشاركة ‬في ‬منافسات ‬بطولة ‬العالم ‬للزوارق ‬السريعة ‬«إكس ‬كات» ‬والتي ‬تشهد ‬ثلاث ‬مراحل ‬في ‬القطر ‬الآسيوي ‬العملاق ‬عبر ‬ثلاث ‬مدن ‬مختلفة.‭

و‎تبدأ ‬فعاليات ‬البطولة ‬العالمية ‬غداً من ‬مدينة ‬تشنجتشو ‬في ‬إقليم ‬خنان، ‬والتي ‬تستضيف ‬الجولة ‬الأولى ‬خلال ‬الفترة ‬من ‬13 ‬إلى 15 ‬الجاري، ‬بينما ‬تنقل ‬البطولة ‬العالمية ‬في ‬الفترة ‬من ‬20 إلى 22 ‬إلى ‬مدينة ‬ويهاي ‬في ‬إقليم ‬شاندونج ‬قبل ‬أن ‬تصل ‬إلى ‬المحطة ‬الثالثة ‬في ‬جزيرة ‬شيامن ‬بإقليم ‬فوجيان ‬خلال ‬الفترة ‬من ‬27 إلى 29 ‬أكتوبر ‬الجاري.

وتشارك‎ ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬في ‬البطولة ‬العالمية ‬في ‬الموسم ‬الحالي ‬بزورق ‬واحد ‬هو ‬حامل ‬اللقب ‬زورق «‬فيكتوري ‬3» ‬بقيادة ‬الثنائي ‬سالم ‬علي ‬العديدي ‬وعيسى ‬آل ‬علي ‬اللذين ‬يحملان ‬طموحات ‬المنافسة ‬في ‬اللقب ‬والمحافظة ‬على ‬البطولات ‬التي ‬أنجزها ‬فرسان ‬المؤسسة ‬في ‬السنوات ‬الماضية.