«فيكتوري 3» يدخل أجواء مونديال «إكس كات»

دبي (الاتحاد)
يدخل فريق الفيكتوري تيم أجواء المنافسات في الصين تأهباً للظهور والمشاركة في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» والتي تشهد ثلاث مراحل في القطر الآسيوي العملاق عبر ثلاث مدن مختلفة.
وتبدأ فعاليات البطولة العالمية غداً من مدينة تشنجتشو في إقليم خنان، والتي تستضيف الجولة الأولى خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري، بينما تنقل البطولة العالمية في الفترة من 20 إلى 22 إلى مدينة ويهاي في إقليم شاندونج قبل أن تصل إلى المحطة الثالثة في جزيرة شيامن بإقليم فوجيان خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.
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