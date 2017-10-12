4 ملايين درهم جوائز «شراع الأريام»

مصطفى الديب (أبوظبي)

‫يغلق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت باب التسجيل لسباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً اليوم، وفتح النادي باب التسجيل قبل ثلاثة أيام، وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً من البحارة على الوجود والمشاركة في الحدث، حيث وصل عدد المحامل التي تم تسجيلها إلى أكثر من مائة محمل شراعي بما يقرب من 1500 بحار.

من المقرر أن يقام السباق لمسافة 20 ميلاً بحرياً بعد غد السبت في مياه العاصمة أبوظبي، وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ما يقرب من 4 ملايين درهم جوائز للفائزين في هذا المحفل الكبير، بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع جوائز فئة 43 قدماً.‬

وزادت الجوائز أكثر من مليون درهم لتزداد قوة المنافسة بين المشاركين على ألقاب هذه الفئة التي تعد واحدة من أهم فئات سباقات الشراع التراثي البحري.

وتوقع أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن تزداد الأعداد المشاركة في سباق السبت، مشيراً إلى أن سباق داس الأول في الموسم لهذه الفئة شهد مشاركة 1500 بحار، وهو رقم كبير بكل المقاييس، ومن المنتظر أن يشهد سباق السبت مشاركة العدد نفسه أو ربما أكثر بعد رفع قيمة الجوائز المالية.‬

ووجه الرميثي الشكر إلى القيادة الرشيدة وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على التوجيهات السامية برفع جوائز سباقات فئة 43 قدماً، مؤكداً أن قرار صاحب السمو نابع من المعرفة بقيمة التراث البحري، لا سيما أن الجميع يعلم مدى عشق أهل الإمارات للتراث البحري الأصيل.‬

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في السباق المقبل، متوقعاً أن تكون الإثارة على أشدها في هذا المحفل التراثي من أجل حصد لقب الجولة الثانية بعد الجولة الأولى التي شهدت منافسة قوية أيضاً بين المشاركين.‬

ووجه الشكر إلى شركاء النادي والجهات الحكومية التي تدعم دائماً جميع الأحداث التي تقام تحت مظلة النادي، وتسعى دائماً للمساهمة في نجاحها وظهورها بشكل جيد. ‬​