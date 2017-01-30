الأهلي يتصدر بطولة نجوم المستقبل للكاراتيه

دبي (الاتحاد)

نجح لاعبو فريق الأهلي في حسم صدارة بطولة الإمارات الأولى لنجوم المستقبل للكاراتيه فردي (كاتا وكوميتيه) من عمر 12 سنة حتى 18 سنة، والتي أقيمت بصالة مدرسة الاتحاد في الممزر بدبي، بمشاركة 62 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً تميزت المنافسات بالقوة بين اللاعبين واللاعبات من أبناء الدولة للظفر بالميداليات الذهبية لضمان الانضمام للمنتخب الوطني.

حضر مباريات البطولة وتتويج الفائزين اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ومعه مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد، ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة، ومدربو المنتخبات الوطنية.

حصد الفرسان اللقب برصيد 6 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات، وحصل على المركز الثاني نادي النصر برصيد (3 ذهبيات - 2 فضة - 1 برونز) وجاء بالمركز الثالث نادي الخليج (2 ذهب - 2 فضة).

وأعرب اللواء الرزوقي رئيس الاتحاد عن سعادته بنجاح البطولة وبناء قاعدة جديدة من الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات، وقال: إنهم نواة للمنتخبات الوطنية للكاراتيه في المراحل العمرية المختلفة، وسنقوم بتدعيم الأندية الحكومية والمراكز الخاصة التي تهتم بشكل كبير بأبنائنا المواطنين، وتشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في دفع رياضة الكاراتيه للوجود في جميع أندية الدولة، وسوف نتواصل مع القطاع التعليمي بالدولة لدعم اللعبة داخل المدارس.