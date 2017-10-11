«مونديال» رماية «أصحاب الهمم» 2018 في العين

العين (الاتحاد)

تستضيف العين كأس العالم لرماية المعاقين 2018 للعام الثالث على التوالي منتصف مارس المقبل، حيث وقع عبدالله الكمالي مدير منتخب الرماية عن اللجنة المنظمة عقد الاستضافة رسمياً مع تايلار أندرسون مدير اللجنة الدولية لرماية المعاقين على هامش الجولة الرابعة لكأس العالم التي أقيمت بكرواتيا.

وأوضح الكمالي أن استضافة «دار الزين» للحدث للمرة الثالثة على التوالي تؤكد مكانة الإمارات في الخريطة العالمية، وخصوصاً أنها سباقة دائما في استضافة كبرى الأحداث العالمية في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة. وكشف عن مشاركة منتخبنا للرماية في الجولة الرابعة لكأس العالم 2017 والتي تستضيفها بانكوك، خلال الفترة من 5- إلى 12 نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 150 لاعباً يمثلون 20 دولة. وأشار إلى أن نسخة تايلاند ستشهد الظهور الأول لسعيد عبيد الطنيجي لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم في مسابقة مسدس 10 م هوائي من أجل الاحتكاك والتصنيف، وقال: المنتخب يسعى من أجل تعزيز الإنجازات التي ظل يحققها في المحافل القارية والدولية، آخرها حصوله على 6 ميداليات ملونة، 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية في الجولة الثالثة لكأس العالم التي أقيمت بكرواتيا، وحصول اللاعب سيف النعيمي على أول ميدالية ذهبية في الهوائي راقد خلال مشاركاته في بطولات العالم.

وأشار إلى أن «أصحاب الهمم» كانوا على قدر قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ولم يخيبوا التوقعات ليفرضوا أنفسهم في «ريو» على المتنافسين مقدمين أداء رائعاً ليتوجوا بهذا الإنجاز التاريخي.