«العميد» يضم جميع المتقدمين لاختبارات الأكاديمية

مراد المصري (دبي)

أعلن نادي النصر عن قبول جميع اللاعبين المواطنين، وعددهم 80 لاعباً من الواعدين، الذين حضروا الاختبارات المفتوحة مساء أمس الأول في مدرسة كرة القدم، وذلك تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، الذي وجه باستقبال اللاعبين من كل الفئات العمرية واستيعابهم لممارسة النشاط الرياضي، تحقيقاً للقواعد التي تأسست عليها الأندية الرياضية في الدولة.

وبعث الخبر السعادة لدى الأهالي الذين اصطحبوا أطفالهم لخوض اختبارات الانضمام إلى صفوف فرق البراعم والناشئين، من اللاعبين غير المسجلين في الأندية الأخرى، حيث تحولت الاختبارات إلى مهرجان لممارسة كرة القدم وفق الفئات العمرية المختلفة، ويوم حافل لهم للإعلان عن انضمامهم إلى «العميد» مع فتح المجال أمامهم جميعاً لخوض التدريبات وتعلم المهارات الأساسية واستثمار أوقاتهم بشكل إيجابي، وتعميم برنامج الفترة المقبلة الذي سيتم من خلاله توزيع اللاعبين على مراكز الأكاديمية في دبي.

حضر فعاليات المبادرة، حميد الطاير رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالله سالم بن طوق نائب رئيس شركة النصر لكرة القدم، الدكتور حمد رحمة الفلاسي المدير التنفيذي لشركة الكرة، محمد علي الغيثي المدير التنفيذي للنادي ومشرف قطاع المراحل السنية، أحمد صالح مدير أكاديمية كرة القدم، ويعقوب عبد الله مشرف الوحدة الإدارية والسيد مارسيل لوكاسين المدير الفني للأكاديمية.

وتحدث محمد علي الغيثي عقب نهاية الاختبارات، موضحاً أن العدد الذي حضر للاختبارات أكبر من المتوقع، لكن النصر جاهز لاستيعاب هذه الأعداد جميعاً، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث سيتم استغلال وتفعيل المراكز التي أطلقتها الأكاديمية في مناطق دبي لتدريبهم، وقال: الفئة العمرية للمشاركين بحاجة لممارسة كرة القدم والتعلق بها، ومن غير المنصف القيام بتوزيعهم حسب المهارات حالياً، حيث يجب أن نوفر لهم الفرصة للتدريبات والتعلم والتعلق بكرة القدم، وهو ما يجعلنا لا نضع حداً أقصى للأعداد الراغبة بالانضمام للأكاديمية ومدرسة كرة القدم بالنسبة للفئة العمرية الصغير من 6 إلى 12 سنة، حيث ستقام التدريبات في المراكز المختلفة للأكاديمية، تمهيداً لاحقاً لانتقاء اللاعبين للوجود في التدريبات في المقر الرئيس لمدرسة الكرة في النادي