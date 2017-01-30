155 ميدالية ملونة تضع الإمارات على صدارة الترتيب

سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

رفعت الإمارات رصيدها إلى 155 ميدالية ملونة وضعتها في صدارة البطولة الدولية لمحترفي الجو جيتسو، التي اختتمت أمس الأول في صالة المنطقة التعليمية برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بمشاركة 552 لاعباً ولاعبة من 34 دولة حول العالم.

وشهدت منافسات البدلة حصد 98 ميدالية ملونة، من بينها 18 للسيدات، بواقع 6 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات، ونال الرجال 80 ميدالية ملونة، منها 17 ذهبية و34 فضية و29 برونزية، في حين شهد اليوم الأول لمنافسات من دون بدلة حصد 57 ميدالية ملونة، لتكون الحصيلة النهاية مشرفة بـ 155 ميدالية ملونة.

وشاركت 9 أندية من الإمارات في النسخة الثالثة من بطولة رأس الخيمة المفتوحة، هي الجزيرة، الإمارات،العين، الأهلي، الظفرة، النصر، الشارقة، الوحدة، عجمان.

وأشاد المشاركون في البطولة بالتنظيم الجيد للمسابقات والفعاليات المصاحبة التي شهدتها الباحة الخارجية لصالة المنطقة التعليمية، إلى جانب الترتيبات التي رافقت البطولة، والحضور الكبير من الجماهير العاشقة والمحبة لرياضة الجو جيتسو التي تشهد انتشاراً كبيراً في جميع أرجاء الدولة.