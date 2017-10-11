كوريا الشمالية قرصنت خططاً حربية لسيؤول

عواصم (وكالات)

كشف تقرير كوري جنوبي امس أن قراصنة معلوماتية كوريين شماليين سرقوا مئات البيانات العسكرية السرية من سيؤول بينها خطط عمليات حربية مفصلة تشمل حليفها الاميركي.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم ري تشيول-هي إن القراصنة اخترقوا شبكة الجيش الكوري الجنوبي في سبتمبر الماضي ووصلوا إلى 235 جيجابايت من البيانات الحساسة.

ومن بين الوثائق المسربة «خطط عمليات 5015» التي تطبق في حــال حــرب مع الشمال .

واقر الاتحاد الأوروبي امس سلسلة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية وذلك تطبيقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

وجــاء في بيان لمجلس الاتحـــاد الأوروبــي «تــم تبني هذا القـرار في 11 سبتمبر 2017 ردا على الانشطـــة التي تقوم بها كوريا في مجال الأسلحة النووية والصواريخ البالستية».