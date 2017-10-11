عبور11 ألفاً من الروهينجا إلى بنجلاديش

عواصم (وكالات)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن حرس الحدود في بنجلاديش أفاد بعبور أكثر من 11 ألفا من اللاجئين الروهينجا إلى بنجلاديش من ميانمار أمس الأول.

وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية امس «عدنا إلى وضع التأهب التام فيما يتعلق بتدفق اللاجئين. إنها زيادة كبيرة بعبور 11 ألفا». وأضاف «تعمل المفوضية مع سلطات بنجلاديش لإنشاء مركز عبور استعدادا لتدفق محتمل للاجئين في الأيام المقبلة». وبدأت في مخيمات الروهينجا في بنجلاديش امس أوسع حملة تلقيح ضد الكوليرا منذ كارثة هايتي وذلك لتأمين الوقاية لـ 650 ألف لاجئ من بورما يعيشون في ظروف بائسة تثير مخاوف من حدوث كارثة صحية في حال انتشر الوباء.

وصرّح مسؤول التواصل في منظمة اليونيسف في بنجلاديش اي ام ساكيل فايزالله لوكالة فرانس برس أن «هؤلاء الناس يعانون نقصا في غالبية البنى التحتية الأساسية، خصوصا في المراحيض وإمدادات المياه.

وفي هذا النوع من الأوضاع، تجتمع شروط ظهور وباء الكوليرا». وقال فايزالله إن أكبر حملة تلقيح عن طريق الفم ضد الكوليرا حصلت في هايتي في نوفمبر 2016 عندما تم تلقيح 800 ألف شخص.