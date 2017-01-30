طرح «آيا نابا مارينا» السكني باستثمارات 220 مليون يورو

يوسف العربي (دبي)

أكد المستثمر المصري نجيب ساويريس، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في العمل الجاد، وأنها مثال راق في تقديم الخدمات في المجالات كافة، وأنه يتطلع إلى الفرص الاستثمارية في الإمارات. واعتبر ساويريس أن الإمارات تمثل فرصة لمختلف المستثمرين من أنحاء العالم، نظراً لما تتمتع به من بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية بفضل التيسير في المعاملات والقوانين والتشريعات التي تتيح فرص كبيرة للتوسع والإبداع والانطلاق. وتم استعراض مشروع «آيا نابا مارينا» السكني التجاري باستثمارات 220 مليون يورو «865 مليون درهم»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الشريكين رجل الأعمال القبرصي جيراسيموس كاراموندانيس، والمستثمر المصري نجيب ساويريس، وهو المشروع الذي يقدم فرصة للاستثمار للإماراتيين والأجانب. ويشتمل المشروع على 190 شقة فاخرة موزعة على برجين، و29 فيلا، ومرسى يتسع لـ600 يخت، فضلاً عن تشكيلة من متاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم ووسائل الراحة التي تلبي احتياجات السكان والزائرين. ويتيح المشروع المخطط اكتماله في 2021 فرصة للمقيمين في دولة الإمارات كي يستثمروا في سكن لهم ولعائلتهم في الخارج مع إمكانية الحصول على تأشيرة أوروبية، حيث يخول شراء أي وحدة بقيمة 300 ألف يورو حصول المشتري على إقامة دائمة في قبرص له ولأسرته. ويسمح المشروع، الذي أطلقته الحكومة القبرصية بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي، بالحصول على الجنسية القبرصية عند استثمار مبلغ لا يقل عن مليوني يورو (7,86 مليون درهم )، وبالتالي سيحظى مالكو الوحدات في «آيا نابا مارينا» وأفراد أسرهم ممن يستوفون شروطاً معيّنة بحق الحياة والعمل والسفر الاستثمارات في أي من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال ساويرس: لا يقتصر تميّز المشروع على كونه مشروعاً فاخراً ومفهوماً جديداً للحياة على الواجهات البحرية، وإنما يتيح كذلك فرصة متميزة للمستثمرين للحصول على جنسية أوروبية لأنفسهم ولأفراد أسرهم. قام بتصميم المشروع شركة التخطيط والهندسة الأميركية «سميث جروب جونيور»، ويصل ارتفاع برجي المشروع إلى 100 متر، مما يجعلهما أشبه بمنارتين يرحبان بالزائرين والمسافرين القادمين بحراً. وتم استلهام تصميمهما الملتوي من التماثيل والمنحوتات التي عُثر عليها في مواقع مختلفة من قبرص، وتم تصميم نوافذ الواجهات الخشبية الذي يسمح لأشعة الشمس الدافئة بالمرور والمستلهم من الطرق التقليدية لبناء السفن.